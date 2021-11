Mussomeli, devoti di Santa Rita in pellegrinaggio a Campofranco

MUSSOMELI – Un fine settimana, quello appena trascorso, che ha trovato spazio anche il pellegrinaggio dei devoti di Santa Rita che si sono recati nella vicina Campofranco presso la chiesa di Santa Rita, fondata nel 1911 dal mussomelese Don Pio Sorce, dove hanno sostato per la recita del rosario. Successivamente si sono trasferiti presso la Chiesa Madre, dove, dallo scorso 1° Agosto e fino al prossimo 31 dicembre, è esposta, alla venerazione dei pellegrini, la Reliquia della Santa, proveniente da Roccaporena di Cascia e con unica destinazione in Sicilia, appunto, Campofranco. Reliquia che sta richiamando tanti devoti della Sicilia. La comitiva mussomelese, guidata da Mario Bertolone, presidente dal 2015 del Comitato “Amici di Santa Maria”, ha partecipato alla messa celebrata dai sacerdoti Luciano Calabrese ed Enzo Spoto. Subito dopo, si sono intrattenuti, in un breve convegno che ha parlato anche della figura di Don Pio Sorce, a cui sono intervenuti Giuseppe Favata, presidente dell’Opera Pia di Santa Rita, Mario Bertolone, che ha parlato del culto di Santa Rita a Mussomeli con una relazione del compianto insegnante Giacomo Cumbo. E’ intervenuto anche il prof. Vincenzo Nicastro, presidente dell’associazione Don Pio Sorce- La voce di Campofranco. Al termine, il Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania e l’Assessore Seby Lo Conte, facenti parte della comitiva mussomelese, ha ringraziato la comunità di Campofranco per avere perpetuato la memoria del concittadino mussomelese Don Pio Sorce. Al termine, particolare attenzione è stata riservata al museo storico, realizzato dal prof. Vincenzo Nicastro.