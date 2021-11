Mussomeli, consiglio comunale fine mese riconoscimento debiti fuori bilancio, interrogazioni e mozioni

MUSSOMELI – E’ stato convocato per il prossimo 30 novembre, alle ore 18,30, il consiglio comunale con il seguente odine del giorno: 1)scelta degli scrutatori, 2) Lettura d approvazione verbale seduta precedente; 3)Mozione per la collocazione dei cestini pubblici urbani, cestini per le deiezioni animali e per il ritiro di pile esauste nel territorio del Comune di Mussomeli; 4) Mozione per la revoca in autotutela dell’incarico professionale conferito con delibera di giunta n.98 del 23 agosto 2021; mozione per intitolazione di uno spazio pubblico, ùuna struttura o una via alla memoria di Gino strada; 5) mozione di indirizzo per l’attivazione della convenzione tra il Comune di Mussomeli e la Federazione Italiana Tabaccai Italiana (FIT), per il rilascio di certificati anagrafici in tabaccheria; / Interrogazione a risposta scritta relativa alla delibera di Giunta n.98 del 23/08/2021; Atto di citazione Banca Farmafactoring s.p.a. Tribunale di Caltanissetta; 8) Interrogazione con risposta scritta (ai sensi dell’art.13, comma 3, del regolamento funzionamento Consiglio Comunale, relativa a controversia Costanzo Salvatore Giovanni – Comune di Mussomeli e Caltaqua; 9) art.27 punto 8 delle norma di attuazione del P.R.G. del Comune di Mussomeli, approvato con decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente, 6 aprile 2010. Presa d’atto interpretazione autentica; 10) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del d. Lgs n.267 /2000. Sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n.2340/2016; 11) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma1, lett. a) del d.lgs. n.267/2000 – Sentenza esecutiva del Tribunale di Caltannissetta n.565/2019.