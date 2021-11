Migliori catene da neve: dove trovarle e come sceglierle

Quando arriva l’inverno si sente parlare di catene da neve, soprattutto nel caso in cui si tratti di un periodo particolarmente rigido, con nevicate lunghe e abbondanti. Le catene sono accessori per l’auto necessarie per viaggiare nei periodi in cui, appunto, nevica spesso e le strade diventano piuttosto pericolose.

La presenza delle catene da neve è obbligatoria in alcune zone, più soggette a questo tipo di clima, mentre in altre l’obbligo varia in dipendenza della situazione, per questo si consiglia sempre di verificare la situazione locale. Tuttavia, la presenza delle catene a bordo dell’auto è sempre raccomandata, soprattutto per chi viaggia spesso e si muove su lunghi itinerari.

Per scegliere le migliori catene da neve è importante tenere conto prima di tutto del modello di auto e delle relative dimensioni di ruote e pneumatici, oltre naturalmente al clima e alla temperatura. Nel caso di neve ghiacciata, infatti, esistono in commercio catene in grado di garantire comunque un’ottima presa.

Un altro elemento da considerare sono le caratteristiche delle maglie che compongono la catena, tenendo presente che le maglie più strette offrono una maggiore aderenza a fronte di un comfort di guida superiore.

Oggi è possibile acquistare catene della migliore qualità anche online, in caso di dubbi si consiglia di consultare con attenzione le descrizioni e le recensioni, oppure di chiedere consiglio ad un esperto, in maniera tale da individuare il modello di catene da neve più adatto alle proprie esigenze e al proprio mezzo di trasporto.

Perché utilizzare le catene da neve

Le catene da neve sono indispensabili in tutti quei territori in cui si verifichino spesso nevicate, con il rischio che la strada diventi difficilmente agibile e pericolosa, a causa della superficie sdrucciolevole. Sono necessarie a chi viaggia spostandosi spesso da una regione ad un’altra,

Per quanto molti ricorrano agli pneumatici invernali e da neve, le catene rappresentano un dispositivo di sicurezza necessario, che evita il rischio di incidenti. Devono però essere rimosse immediatamente in assenza di neve o con neve molto scarsa, poiché possono danneggiare la superficie della strada e l’auto, oltre a provocare disagio per la velocità molto lenta a cui costringono

Quali sono le catene migliori per la propria auto

Prima ancora di verificare la compatibilità delle catene con il proprio modello di auto, si raccomanda di controllare con attenzione che si tratti di catene omologate: la mancata omologazione può essere soggetta, in caso di controllo, a sanzioni.

Le dimensioni ideali delle catene da neve devono corrispondere alle dimensioni e proporzioni delle ruote e degli pneumatici, in genere non è necessario conoscere tutti i dati di riferimento: basta controllare il libretto di circolazione dell’auto per verificare la possibilità di applicare le catene all’auto, oltre a controllare il libretto di istruzioni delle catene stesse, dove in genere vengono indicati i modelli di auto su cui possono essere montate.