Manovra, addio ai 2.500 navigator: il contratto non sarà prorogato

Il contratto dei 2.500 navigator, nati con il reddito di cittadinanza, scade a fine anno e non sarà prorogato. La Manovra, si legge nella bozza, prevede invece che le Agenzie per il lavoro iscritte all’Albo possano “svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del Rdc, il Reddito di cittadinanza”. Il loro ruolo si affianca a quello dei centri per l’impiego per agevolare l’occupazione dei percettori di Rdc.

“Le agenzie private del lavoro sono tante, circa 100 autorizzate, con una rete di 2.500 filiali sparse in tutto il Paese e decine di migliaia di dipendenti diretti. Non sono certo i poveri navigator, è gente che conosce il territorio”, lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in una intervista al Corriere della Sera.