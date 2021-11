Il liceo scientifico “A. Volta” di Caltanissetta pluripremiato a “la via dei corti”

Grande soddisfazione per l’Istituto “Volta” di Caltanissetta per i riconoscimenti assegnati alla VII edizione del Festival indipendente di cinema breve, Via dei corti, durante la cerimonia online tenutasi a Gravina di Catania.

Il laboratorio CineVolta era presente con due cortometraggi finalisti ,”La curva” e “Il fuorigioco spiegato ad una ragazza”, frutto delle attività svolte dagli studenti in Istituto sotto la guida delle referenti Prof. sse Monica Alaimo e Adriana Valenza e di un team di esperti, coordinati dal regista- filmaker Salvatore Pellegrino, ormai presenza fondamentale per il percorso cinematografico iniziato presso il “Volta”.

La giuria di esperti ha assegnato i seguenti premi:

“La curva”, miglior montaggio e miglior attore (alunno Stefano Falzone)

“Il fuorigioco spiegato ad una ragazza”, premio originalità e miglior attrice ( alunna Sofia Sciaulino)

I due corti, attraverso il linguaggio filmico, trattano tematiche sociali importanti, quali quelle della disabilità, dell’ inclusione, della lotta agli stereotipi di genere. Grazie al supporto della Prof.ssa Di Gangi e del Prof. Giuseppe Anzaldi, responsabile Regionale attività di base e Scolastica Sicilia, il secondo cortometraggio ha anche avuto un “cammeo” da parte di alcune giocatrici della Nazionale di calcio femminile che spiegano il fuorigioco e si soffermano sul loro essere “calciatrici”.

Il laboratorio CineVolta si propone l’obiettivo di essere una fucina per un sapere che coniuga formazione e creatività, un sapere che diventa arte e condivisione. In quest’ottica è aperto a tutti quegli studenti che vogliono indagare il reale attraverso “nuovi occhi”, arricchendo il loro bagaglio esperienziale e con questa prospettiva si inserisce nella vision dell’Istituto portata avanti dal Dirigente Vito Parisi.

Durante la rassegna, inoltre, alcuni studenti delle classi 3E e 2B hanno svolto il ruolo di giurati, così come per il Marano film festival, il che ha permesso loro di arricchire le loro conoscenze e di affinare il loro gusto estetico.

Le referenti, ringraziando la qualificata Giuria del Premio, hanno sottolineato l’impegno e il valore dei loro studenti, sempre aperti e collaborativi in ogni attività volta alla loro crescita culturale e umana.