Grande interesse delle donne nissene per il Corso di autodifesa del maestro Alfonso Torregrossa.

Hanno avuto buon riscontro le lezioni gratuite di autodifesa femminile proposte dalla asd Samurai Dojo di Caltanissetta nei giorni 24/25/26 Novembre finalizzate a sviluppare le tecniche basilari di difesa personale (metodo Krav Magà) .

A ciascuno dei 3 appuntamenti hanno partecipato insieme al Maestro Alfonso Torregrossa anche gli atleti della scuola che si sono messi a disposizione per supportare la buona riuscita dell’iniziativa e aiutare le novizie nell’esecuzione delle differenti difese basate sullo studio di tecniche molto semplici ma molto efficaci, applicabili da chiunque, anche senza aver avuto precedenti esperienze marziali o sportive il tutto nelle rispettive norme vigenti poiché la difesa personale è anche regimata da articoli del codice penale, non si possono fare eccessi di legittima difesa e quant’altro.

Il corso è stato seguito con attenzione e interesse dalle donne e ragazze partecipanti con dimostrazioni pratiche in aula, l’obiettivo principale del corso è stato raggiunto: dimostrare che difendersi è possibile per ogni donna senza limiti di età e condizioni fisiche. Anzi, molte delle partecipanti hanno chiesto un ulteriore corso formativo più approfondito e specifico.

L’ultimo appuntamento previsto sarà lunedì 29 Novembre dalle ore 20.30/21.30 . Visto l’ottimo riscontro, l’iniziativa sarà riproposta anche il prossimo anno in concomitanza con la giornata contro la violenza sulla donna e in occasione della festa dell’8 marzo. Si consiglia di portare con sé calze antiscivolo per l’ultima lezione gratuita. Sarà necessario esibire Green Pass. Per informazioni: M°Torregrossa cell 3803101373