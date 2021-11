Grande attesa per il Festival Città di Caltanissetta con ospiti Lello Analfino e Giovanni Cacioppo.

Manca poco meno di una settimana al 30° Festival Città di Caltanissetta, un anniversario importante che per il secondo anno consecutivo cade in un periodo storico complicato e delicato, soprattutto per il mondo dello spettacolo.

Ma nonostante tutto, la trentesima edizione si preannuncia ricca di preziosissime new-entry, riconferme e novità.

Degli 8 finalisti ammessi abbiamo già parlato, quest’anno saliranno sul palco giovani artisti provenienti da tutta la Sicilia che si contenderanno la vittoria davanti alla giuria presieduta, per il secondo anno consecutivo, dal Maestro Beppe Vessicchio. Sarà presente anche quest’anno uno dei “pilastri” di questa manifestazione, un professionista del mondo dello spettacolo che segue il Festival da ormai vent’anni: Gian Luca Giudici. E a completare la prestigiosa giuria arrivano Ernesto Trapanese, l’anno scorso alla conduzione della 29esima edizione e il Maestro Angelo Licalsi, direttore dell’Istituto degli Studi Superiori Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, partner della manifestazione.

Proseguiamo con i lieti ritorni: dopo qualche anno di assenza, tornerà sul palco del Teatro “Rosso di San Secondo” l’orchestra dal vivo che accompagnerà gli 8 finalisti di questa edizione, una formazione elettrica di 7 elementi con 16 orchestrali, musicisti di altissimo livello che conosceremo nei prossimi giorni in maniera più approfondita e che rappresenteranno un inestimabile valore aggiunto.

Un altro gradito ritorno è quello di Donatello Polizzi e Toto Venti, già conduttori di diverse edizioni del Festival e ancora prima protagonisti, con Radio CL1, di divertenti dirette con incursioni sul palco: quest’anno torneranno nella loro “prima versione”, sempre in diretta con Radio CL1.

La conduzione della serata è affidata al patron Tony Maganuco, anche lui di nuovo sul palco dopo qualche anno dietro le quinte e in occasione di un anniversario al quale “non poteva proprio mancare”. Ma non si è fatto mancare niente in termini di compagnia e sarà affiancato da una delle voci più belle della radio italiana, nonché grandissima professionista e bravissima conduttrice: Rosaria Renna, anche lei di ritorno dopo tante edizioni sul palco.

Chiudiamo in bellezza con i due ospiti che arricchiscono e completano un cast anche quest’anno di grande livello: Lello Analfino e Giovanni Cacioppo. Lello, artista irriverente, spiritoso e coinvolgente sul palco, noto per essere il frontman e fondatore dei Tinturia, la band musicale siciliana forse più conosciuta in Italia, oggi è un musicista completo, produttore, compositore e raffinato autore di brani che affondano sempre le loro radici nella terra da cui proviene.

E che dire di Giovanni Cacioppo? Già presente al Festival in passato, Cacioppo torna sul palco della trentesima edizione per divertire la platea e aggiungere quella “nota” in più che non manca mai al Festival.

I tagliandi sono già disponibili al costo di € 15,00 direttamente presso il botteghino del Teatro “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta o chiamando lo 0934 547001. L’ingresso al teatro sarà consentito solo con greenpass.