Farmacisti “no vax” già sospesi continuavano a lavorare. Denunciati dai Carabinieri.

Due farmacisti no vax, già sospesi dalle funzioni, continuavano ad operare ma sono stati scoperti e denunciati. E’ quanto riporta Adnkronos. I carabinieri del Nas di Grosseto, al termine di alcuni controlli effettuati negli ultimi giorni presso diverse farmacie della Maremma, hanno riscontrato in una farmacia di Arcidosso che le due persone che vi stavano lavorando all’interno, rientranti nella categoria ‘professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario’, erano entrambe sprovviste di copertura vaccinale.

I due infatti, uno nelle vesti di amministratore unico della società che sta dietro l’insegna della farmacia per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ciò ha fatto scattare il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione sanitaria, più la contestazione di varie sanzioni amministrative, specifiche per il lavoratore nonché per il datore di lavoro, previste dalla normativa di settore.