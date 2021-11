Eccellenza. La Nissa batte 0-2 il Cus Palermo ed è capolista solitaria in campionato. Decisiva doppietta di Seckan.

In attesa delle gare di domani, Nissa solitaria capolista del girone A di Eccellenza. I biancoscudati, grazie a due gol di SEckan hanno violato il campo del Cus Palermo in una partita “complicata” dall’espulsione di Camarà al 39′.

Prima però la Nissa si era portata sullo 0-1 con la rete di Seckan abile a raccogliere di testa un preciso cross di Illario e a segnare la rete del vantaggio nisseno. Il Cus Palermo, più vivace nei primi 25 minuti di gioco e insidioso un paio di volte, dopo aver subito il gol è sembrato accusare il colpo, ma l’espulsione di Camarà ha permesso ai palermitani di organizzare un maggior possesso palla, ma anche maggior pressione offensiva.

La Nissa s’è difesa bene contrattaccando sulla velocità di Seckan e la solidità offensiva di Retucci poi uscito per far posto a Santoro. La compagine di Angelo Bognanni s’è resa pericolosa in un paio di occasioni, ma nè Seckan nè tantomeno Illario sono riusciti a tradurre in gol le occasioni avute.

L’espulsione di Mercanti ha riportato le due squadre in parità numerica e la Nissa, sull’ennesima ripartenza, ha realizzato il gol del raddoppio ancora con Seckan per il 2-0 finale.