Delia: finanziamento regionale per il progetto “I bambini che sognano”

Il progetto “I bambini che sognano” presentato dalla Polisportiva “Gladiator” A.D. di Campobello di Licata nell’ambito del bando “Sport di tutti – inclusione”, di cui il nostro Comune è partner, è tra gli otto progetti ritenuti idonei e ammessi al finanziamento dalla Regione Siciliana.

Anche sotto il profilo dello sport la nostra Amministrazione ha messo in evidenza capacità progettuali,strategiche e programmatiche.

“Desidero ringraziare l’assessore allo sport Paolo Lauricella per aver curato l’istruttoria dell’accordo di partenariato” ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Anche l’Assessore Paolo Lauricella ha esternato la propria soddisfazione per il significativo risultato raggiunto: “È un progetto di straordinaria importanza per il nostro paese poichè favorirà l’approccio all’attivita’ sportiva dei nostri ragazzi sotto un profilo del tutto nuovo rispetto a quello tradizionale. Infatti sulla scorta di questo progetto fare sport non avrà solo il classico scopo di implementare l’attività motoria ma soprattutto quello di guardare allo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle derivanti da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari. In questo senso l’attività sportiva si porrà altresì quale strumento in grado di fronteggiare la povertà educativa”.