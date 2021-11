Covid in Sicilia, nelle ultime 24 ore 301 nuovi casi di contagio, salgono i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Sicilia 301 nuovi casi di positività al Covid 19. Sono stati 4 i decessi che hanno portato il numero totale da quando è scoppiata la pandemia a 7.046. In aumento il numero di persone ricoverate in Ospedale, considerato che da 350 si è passati, in un giorno, a 367. Di queste, 324 sono ricoverate in malattie infettive e solo 43 in terapia intensiva (+ 4 rispetto a ieri).

La provincia nella quale si registra il maggior numero di casi, sulla base dei dati contenuti nel report quotidiano del Ministero della Salute, è quella di Catania con 134. I tamponi processati sono stati 21.104 con un tasso di positività sceso dall’1,89% di ieri al 1,42% di oggi.

Questa la distribuzione dei casi di positività per Provincia: Palermo 27, Catania 134, Messina 7, Siracusa 52, Trapani 26, Ragusa 11, Caltanissetta 17, Agrigento 20, Enna 6.

In Italia invece nelle ultime 24 ore le persone positive al Covid 19 sono state 6.764. Il report del Ministero della Salute ha evidenziato anche 31 decessi, numero in calo rispetto a ieri quando erano stati 51. Il tasso di positività si attesta al momento all’1,37%, in leggero incremento rispetto all’1,2% di ieri. Risultano invece 392 le terapie intensive, 3 in meno rispetto a ieri.