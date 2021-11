Covid in Provincia. Risale la curva del contagio con 25 casi di positività nelle ultime 24 ore.

Si registrano 25 nuovi casi di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta. Il dato emerge dal report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta.

Dei 25 pazienti positivi 7 sono di Villalba, 5 di Gela, 5 di San Cataldo, 3 di Caltanissetta, 3 di Mussomeli, uno di Campofranco e uno di Serradifalco. Sono stati ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti positivi: 2 di Riesi, 1 di Villalba e 1 di Mussomeli.

Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Gela, in isolamento domiciliare. Guariti dal Covid 5 persone di San Cataldo, 4 di Riesi, 3 di Gela e 2 di Caltanissetta. Complessivamente i casi di positività al Covid in provincia di Caltanissetta sono 329, di cui 309 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in degenza ordinaria, 1 in terapia intensiva e 1 fuori provincia.