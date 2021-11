Coppia di fidanzati prepara torta alla marijuana, la degusta con tre suoi amici e finisce in ospedale.

Avevano preparato una torta inserendo nell’impasto un grosso quantitativo di marijuana, ma sono finiti in ospedale. A prepararla è stata una giovane coppia di findanzati di Verano Brianza in provincia di Monza. I due giovani, dopo aver scaricato la ricetta della torta alla marijuana, avevano comprato gli ingredienti base, procurato lo stupefacente e preparato la torta.

Dopo di che avevano anche pensato bene di condividere questa singolare degustazione con altri tre amici. Tuttavia, a distanza di poco più di un’ora, i ragazzi hanno dovuto fare ricorso al 118 in quanto accusavano forti allucinazioni e malori. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Seregno. I giovani hanno ammesso le loro responsabilità. Nell’appartamento è stata anche ritrovata la parte di torta alla marijuana non ancora consumata nel frigorifero.

I giovani sono finiti tutti in ospedale per poi essere dimessi. La coppia che ha realizzato la torta è stata deferita all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per gli altri tre giovani, tutti ventunenni, e’ scattata la segnalazione alla Prefettura quali assuntori di stupefacente.