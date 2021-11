Campofranco. Maltempo: oggi chiuse scuole, asilo, ville, cimitero e impianti sportivi.

CAMPOFRANCO. Causa maltempo, scuole, asilo, ville, cimitero e impianti sportivi (stadio e palazzetto dello sport) rimarranno chiusi oggi, 10 novembre, anche a Campofranco visto l’avviso diramato dal dipartimento di Protezione Civile Regionale e in considerazione dell’andamento della giornata di oggi, pur essendo in zona gialla. Lo ha deciso il sindaco di Campofranco.

Per la giornata di domani 11 novembre sono ancora previsti piogge e temporali e l’obiettivo è quello di limitare al massimo gli spostamenti delle persone ed evitare pericoli e disagi.

La situazione in Sicilia e nella provincie di Caltanissetta ed Agrigento in particolare non è delle migliori anche nelle previsioni, molte strade interne risultano già quasi impercorribili a causa della fanghiglia presente.