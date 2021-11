Caltanissetta, stagione del Teatro Regina Margherita: presentazione martedì 9 novembre, ore 11

Sei spettacoli per ripartire, per riprendere la sana abitudine di assistere agli spettacoli dal vivo. Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è pronto a riaprire il sipario ed accogliere gli spettacoli della Stagione 2021/2022 organizzata dall’Amministrazione comunale e messa a punto dall’assessore alla cultura e al teatro Marcella Natale.

Ed è proprio tra le tavole del teatro comunale nisseno che martedì 9 novembre alle ore 11 l’assessore Marcella Natale e il vicesindaco Grazia Giammusso presenteranno alla stampa e al pubblico il nuovo cartellone che prenderà il via il prossimo 18 novembre.

La Campagna abbonamenti partirà nei giorni subito successivi alla presentazione. Anche quest’anno l’abbonamento potrà essere acquistato con la Carta del Docente e con il buono 18app.