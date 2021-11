Caltanissetta, comitato di quartiere S. Domenico: “Comune tempestivo nella collocazione dei cestini per le deiezioni dei cani”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il comitato di quartiere Centro Storico “San Domenico” intende esprimere all’Amministrazione Comunale di Caltanissetta. ed ai tecnici che hanno eseguito i lavori di collocazione dei cestini per la deiezione dei cani, la più viva riconoscenza nella definizione dell’intervento, e la sensibilità dimostrata verso le esigenze dei residenti del quartiere che da anni sono stati costretti ad adattarsi alle precarie esigenze. Ciò ha consentito, non solo la realizzazione di un’opera attesa e programmata da tempo anche il rispetto dei tempi previsti

In archi temporali determinati nei quali è sempre più difficile rendere concreto quello che si ritiene comunemente giusto, l’impegno dell’amministrazione merita di essere sottolineato ed apprezzato.

Questo comitato, come condanna l’immobilismo, apprezza pubblicamente tutto quello che di buono viene fatto per la città e per i quartieri, il nostro impegno è collaborare con l’Amministrazione, fardello che può servire a creare servizi, essere promotori di sviluppo, restituire dignità e diritti ai cittadini.

I Responsabili dei comitati di quartiere (Il Coordinamento) amano la città e vogliono continuare a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale un rapporto schietto costruttivo e serio per individuare una volta per tutte la piattaforma comune attorno al quale costruire scelte condivise.

Ci dichiariamo come sempre disponibili e rimaniamo in attesa che questa Amministrazione possa continuare a dare messaggi incoraggianti rispettando gli impegni che la nostra città

Ha bisogno. Vedi, Campetto per aggregazione dei Ragazzi, il rifacimento delle strade adiacenti del quartiere che si trovano in condizioni disarmanti che pregiudicano l’incolumità delle persone) Restiamo in attesa di un incontro al fine di meglio esaminare gli obiettivi prefissati con le attività sopra elencate per dare al progetto e ai rapporti che possano sussistere.