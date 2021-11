BOMPENSIERE – Sabato prossimo, alle ore 10,30, sarà riaperta al pubblico la villa comunale di via Principe di Scalea. Un bene che per diverso tempo è stato chiuso. “Sarà l’occasione – precisa il sindaco Virciglio – per svolgere una manifestazione, insieme alle autorità civili, militari e religiose, per affermare e sostenere l’importanza del valore del rispetto delle regole e del dovere morale di custodire la memoria dei due magistrati uccisi dalla mafia”.