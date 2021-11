Benessere di ossa, muscoli e articolazioni: quali integratori assumere?

La sedentarietà e la pigrizia sono acerrime nemiche della salute di articolazioni e legamenti. I problemi alle articolazioni o ai muscoli, infatti, possono essere molto più che fastidiosi. Quando diventano cronici, possono con l’interferire con la vita sociale e lavorativa, fino a diventare invalidanti: ecco perché proteggere le articolazioni è fondamentale.

È quindi importantissimo adottare una strategia congiunta che agisca sul fronte dell’alimentazione e dell’attività fisica. Dal punto di vista della nutrizione, per rinforzare legamenti e articolazioni è importante fare il pieno di alcuni nutrienti e adottare una dieta il più possibile varia e bilanciata. Non devono mai mancare proteine (buone e magre), vitamine e minerali. Tra questi ultimi, meritano una menzione speciale il calcio e la vitamina D, un elemento fondamentale affinché il calcio sia assimilato al meglio e sia assimilato nelle ossa. Inoltre, è bene assicurarsi il corretto apporto di Omega 3 (acidi grassi essenziali) e di vitamina C attraverso il consumo di alimenti quali vegetali freschi (agrumi, frutti rossi, rucola, pomodori), olio EVO, frutta secca e semi oleosi.

Si consiglia poi di praticare con costanza un’attività fisica come il nuoto. I movimenti eseguiti in acqua, infatti, aumentano la mobilità delle articolazioni e la loro resistenza, ma senza pesare sulla colonna vertebrale, ma anche lo yoga e il pilates si rivelano ottimi alleati per il benessere delle articolazioni e dei legamenti, purché l’allenamento avvenga sotto la guida di un esperto e con la dovuta gradualità.

Ma non solo: gli integratori giocano un ruolo chiave in questa strategia preventiva. Calcio, vitamina C, e magnesio in primis aiutano a mantenere ossa e denti forti e favoriscono il corretto funzionamento dei muscoli. Ma anche gli integratori a base di glucosamina fermano e prevengono il processo di distruzione della cartilagine (come nel caso dell’artrosi) e migliorano la funzionalità articolare, aiutando il corpo a sostituire le cellule e i tessuti rovinati. Gli integratori a base di condroitina invece risultano efficaci per il miglioramento della salute della cartilagine, per apportare corretto nutrimento delle articolazioni e per prevenire e trattare i fenomeni artrosici. Per la cura dell’osteoartrite, in particolare del ginocchio, si fa spesso ricorso a integratori a base di acido ialuronico, la molecola molto utilizzata per i problemi che riguardano le articolazioni ma anche in altri campi, tra cui quello della chirurgia estetica. Molto utile, infine, l’utilizzo di integratori a base di collagene, la proteina più abbondante nel nostro organismo che ha come funzione quella di essere una vera e propria “colla” in grado di tenere insieme tutti i tessuti connettivi del nostro corpo (ossa, cartilagini, muscoli, tendini, legamenti e pelle).