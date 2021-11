Alice trova 35 euro al mercato di Campofranco e le consegna al vigile

CAMPOFRANCO – Un gesto encomiabile raccontato dal sindaco Pitanza. “E’ successo un sabato qualunque al mercato di Campofranco dove una nostra piccola grande concittadina di 11 anni, Alice Vitellaro, che si trovava con una compagnetta di scuola, ha trovato a terra 35 euro e senza esitare un attimo è andata dal vigile urbano in servizio per consegnare quei soldi per farli arrivare al legittimo proprietario. “Proprio così, racconta il vigile Alberto Bellanca, mentre ero in servizio al mercato settimanale è venuta questa bimba con i soldi in mano dicendomi di averli trovati a terra, ma nei pressi del ritrovamento non c’era nessuno e mi ha chiesto di farli avere al legittimo proprietario. Un bellissimo gesto che si è concluso con la consegna della somma al proprietario che ha ringraziato bimba e famiglia per questo nobile gesto.” “Non erano soldi miei, ha detto la piccola ai genitori, ed è stato giusto che li restituissi, chi li ha persi ne aveva realmente bisogno e doveva comprare qualcosa che gli serviva, essendo al mercato.” Il merito è anche dei genitori, di tutti quei genitori che trasmettono valori importanti della vita, come questo, per poi essere silenziosamente orgogliosi dei primi risultati dei loro piccoli. Per il Sindaco questo è stato “un gesto encomiabile che merita imitazione e fatto da una bambina, il gesto è ancora più rilevante. Ai nostri bambini e ragazzi, che saranno la classe dirigente di un domani ormai prossimo, affidiamo proprio il futuro imminente della nostra comunità e sapere che ci sono (e ce ne sono tanti) quelli che crescono con questi princìpi, mi conforta e mi fa sperare in un futuro migliore. A partire da oggi.” (dati sensibili autorizzati)