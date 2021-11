Agrigento, droga nascosta in casa: 2 arresti a Sciacca

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Sciacca, nell’Agrigentino un 28enne e una 25enne. I due, fermati durante un posto di controllo in via Ferrara, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di marijuana e 360 euro in contanti.

La perquisizione estesa alla loro abitazione ha consentito di scoprire altri 60 grammi della stessa sostanza stupefacente e 10 grammi di hashish, oltre a 860 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto