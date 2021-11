Mussomeli, meeting internazionale Erasmus+ in Spagna: L’ICS Paolo Emiliani Giudici vola ad Alicante

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Il progetto Europeo Erasmus Plus KA2 “Eco schools sustainable tomorrows” si è avviato con il primo incontro transnazionale tenutosi nella città spagnola di Alicante da 25 al 29 Ottobre 2021. Gli insegnanti e gli alunni dei paesi partner (Italia, Spagna, Turchia, Germania, Croazia e Lituania) si sono incontrati per la prima volta in presenza, ospiti della scuola Colegio Sagrado Corazòn HH Maristas di Alicante. Per l’Istituto comprensivo Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli hanno partecipato il dirigente scolastico Alessandra Camerota, la prof.ssa Adriana Cino (coordinatrice del progetto) e il prof. Carmelo Difrancesco. I docenti hanno aperto i lavori con un meeting di progettazione sulle attività che riguarderanno gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23 e in particolare sono state pianificate le successive mobilità che vedranno coinvolti 4 alunni e 2 docenti per ogni paese partner. Le future mobilità previste sono: Gennaio 2022 a Mussomeli; Maggio 2022 in Germania; Settembre 2022 in Lituania; Marzo 2023 in Croazia; Maggio 2023 in Turchia. Il meeting in Spagna ha rappresentato una preziosa occasione di arricchimento culturale e umano per alunni e docenti. Nel corso delle giornate di lavoro sono stati presentati dalle scuole partecipanti dei video riguardanti i propri Paesi e le proprie scuole, ed in particolare gli studenti hanno presentato le tradizioni e la cultura delle loro nazioni. Durante le attività di accoglienza le delegazioni straniere hanno potuto assistere a lezioni in aula, legate all’insegnamento di lingua e civiltà straniera (quella Inglese in questo caso), a lezioni di scienze, chimica e scienze motorie (la scuola dispone di ampi spazi e strutture per l’attività motoria). Un’intera giornata è stata dedicata alle attività sportive di Paddle surf e Kayak in spiaggia che hanno permesso ad alunni e docenti di socializzare e divertirsi insieme. Il Meeting in Spagna è stato anche un’occasione per una serie di visite culturali. I gruppi hanno visitato la città di Alicante e in particolare il Castello di Santa Barbara che domina la città, i bunker della seconda guerra mondiale e la Plaza de toros (arena in cui si svolge la Corrida). Un’intera giornata è stata dedicata alla visita della città di Valencia dove le delegazioni hanno potuto visitare il moderno Parco Marino Oceanogràfic e il grande museo delle Arti e delle Scienze. L’ICS “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli ha in attivo anche un altro progetto Erasmus Plus dal titolo Miracle of Nature di cui è partner insieme a scuole provenienti dalla Turchia, Spagna, Finlandia e Belgio. L’ICS “Paolo Emiliani Giudici” riserva grande attenzione al potenziamento della competenza linguistica in un contesto di arricchimento interculturale, di scambi di idee ed esperienze che permettano ai propri Alunni di conoscere e orientarsi al meglio in un mondo in rapida trasformazione. Il Collegio dei Docenti ha quindi voluto individuare precisi obiettivi strategici riguardanti la competenza linguistica e gli scambi culturali.