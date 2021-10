VALLELUNGA PRATAMENO – Ieri mattina l’assessore allo sport Silvio Zuzzé, insieme all’assessore Rosolino Gulino, accompagnati dai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo presso gli impianti sportivi comunali per verificare lo stato degli impianti e programmare futuri interventi di manutenzione ordinaria e interventi strutturali più consistenti, al fine di garantire ai ragazzi la pratica delle attività sportive all’aperto, in sicurezza e in luoghi adeguati.