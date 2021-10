Vallelunga, slitta di qualche giorno la chiusura strada Provinciale Villalba Mussomeli

VALLELUNGA PRATAMENO –Sopralluogo ieri sulla Strada Provinciale 16 Villalba-Mussomeli per i previsti lavori di manutenzione straordinaria. I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si sono incontrati sui luoghi oggetto dei lavori con il Sindaco di Villalba, Maria Paola Immordino, ed il Commissario Straordinario di Vallelunga Pratameno, Concettina Nicosia. Erano presenti anche il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vallelunga, dr. arch. Antonio Francesco Izzo, oltre ad alcuni proprietari dei terreni confinanti con la strada interessata dai lavori. Sono state prospettate alcune soluzioni e, nelle more che gli Organi della Provincia individuino le opere provvisionali che risultino meno gravose per l’utenza (lavoratori, studenti e fruitori dell’ospedale), grazie all’interessamento dei due Primi Cittadini, è stata scongiurata, per il momento, la chiusura al transito della Sp 16. Nei prossimi giorni saranno comunicate le determinazioni assunte al riguardo dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. A darne notizia il Commissario straordinario del Comune di Vallelunga dott. Concettina Nicosia.