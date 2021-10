Sport e turismo Rally del vallone. Sindaco Catania:” Occasioni di turismo sportivo “

MUSSOMELI – In primavera il Rally del Vallone interesserà anche il Comune di Mussomeli: “Per i tanti appassionati automobilismo presenti nel nostro territorio – ha commentato il sindaco Catania – sono lieto di annunciare che il prossimo 10 aprile 2022 è in programma il Rally del Vallone che farà tappa nel nostro territorio. Sia io che l’assessore alla Sport Seby Lo Conte e l’intera Amministrazione, siamo molto contenti del fatto che una competizione sportiva di questo genere coinvolga i nostri paesi. Crediamo molto negli eventi sportivi di richiamo che, a nostro avviso, rappresentano anche occasioni di turismo sportivo a beneficio dei nostri operatori economici (ristoranti, strutture ricettive, esercenti commerciali). Ringrazio gli organizzatori che ci hanno coinvolto ed in particolare Caltanissetta Corse di Lombardo Giuseppe, con la collaborazione di New Sport Promotion Mussomeli di Enzo Barcellona e della Associazione Tekele Racing Milena. A breve sarà disponibile il calendario delle prove speciali per la gara”.