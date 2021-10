Sommatino. Totò Letizia: “Creiamo un gruppo per la Città alternativo all’amministrazione comunale attuale”.

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Totò Letizia sulla fase politica cittadina di fine legislatura e in prospettiva delle prossime elezioni amministrative.

“Siamo arrivati alla fine della legislatura e come ogni fase politica che si rispetti, si valuta il bilancio di ciò che è accaduto e soprattutto sulle cose che si debbono realizzare e cosa si vuole in prospettiva. Mai come oggi abbiamo attraversato una fase delicata come quella vissuto negli ultimi due anni, avendo combattuto con pieno ritmo una massacrante pandemia che ha travolto intere famiglie con danni enormi ed irreversibili.

Il nostro piccolo centro, nel suo insieme, non è rimasto immune da questa violenta tempesta che ha invaso il mondo che ha modificato l’essere umano, in se e nel rapporto con gli altri e con la società. Ma la voglia di riprenderci la nostra vita è forte, come è forte il richiamo al senso di responsabilità che non può appartenere solo a pochi, ma a tutti noi che dobbiamo creare i presupposti per far nascere nuove idee e nuove passioni al fine di rispondere all’appello che la città e il territorio chiede, soprattutto a chi è stato investito da responsabilità e si è battuto per garantire serenità e voglia di continuare a lottare.

Siamo alle porte di una nuova fase politica in cui non possiamo correre il rischio di trovarci impreparati di fronte alle sfide che ci lanciano i giovani, gli imprenditori, le famiglia le classi sociali e quanti vivono con forza in difficoltà. Una forza che talvolta non basta, perché di fronte si ha un immobilismo ingiustificato, che non rispecchia la volontà di chi crede ancora che possiamo farcela, rinunciando al modello si qui proposto fatto di interventi indiretti, quali il sostegno al reddito che molto responsabilmente ci vengono assegnati da Stato e Regione, ma qui senza risultati propositivi per la città e i suoi cittadini.

Abbiamo vissuto anni bui, anni difficili da ricordare per ricominciare, ma aldilà della pandemia, sul nostro territorio si è riscontrato un insufficiente impegno il cui risultato è stato incapace di dare risposte alle domande che i cittadini ci pongono. Ci pressano perché vogliono essere investire su progetti e proposte che interessano la città. Non vogliono sussidi, ma presupposti che li renda protagonisti di cambiamento e che creano le basi per una prospettiva migliore.

Un impegno che non può prescindere dal rapporto che si ha con la città (oggi assente) ma si spinga verso un orizzonte nuovo con presupposti solide, che sono le idee che ognuno di noi deve avere per far ripartire una macchina inceppata prima ancora di nascere e ingolfata nel tempo per concludersi amaramente senza un solo risultato.

Idee e impegno saranno le caratteristiche di un gruppo che stiamo allestendo il cui contributo è pari ad ogni altro proposta. Non ci sono protagonisti individuali, ma il gruppo in sé. Che non ci sono interessi da coltivare ma interessi generali. Non ci sono privilegi per alcuni, ma attenzioni per chi non ha chi li difende. Non ci sono obiettivi reconditi, ma prospettive di rilancio del territorio, che vede partire ogni giorno i propri cari alla ricerca di lavoro, che qui non trova

Non vogliamo vendere sogni o illusioni ma garantire un cartello di prospettiva e speranza, dove ognuno è titolare di un diritto, quello di dire liberamente cosa pensa e soprattutto come vorrebbe cambiare questa città, che non ha saputo dare luce al buio che ha procurato nel tempo.

Stringiamo al PROGETTO PER LA CITTA’ e scegliamo insieme la strada da percorrere per dare un significato alle cose che contano per tutti, e non alle cose che interessano a pochi. Ci appelliamo a tutti e soprattutto ai giovani di credere ancora ad un rilancio del nostro territorio, attraverso la compilazione del nostro rapporto su come costruire un modello di città che non ci riguarda ma ci rappresenti.

Nelle prossime settimane, usciremo con uno slogan, cui speriamo possiate aderire per dare vita e corso ad un progetto di sviluppo per il nostro paese, che non può più attendere le illusioni che pesano ancora sulle spalle di chi ha creduto ad un cambiamento, che non solo non si è visto ma è stato velato da un impegno dove al primo posto non c’era la città, la scuola, le imprese, le associazioni, i bisogni di chi soffre, ma l’interesse ad illudere ancora, con evanescenti promesse mai mantenute.

CREIAMO INSIEME UN GRUPPO DI INTERESSE PER LA CITTA’ CON SCELTE CONDIVISE E SENZA IMPOSIZIONI DALL’ALTO E RUOLI PRECOSTITUITE, SCEGLIAMO IL MEGLIO CHE MERITA IL NOSTRO TERRITORIO.

Io insieme ad altri amici iniziamo a costruire l’alternativa all’attuale amministrazione comunale con l’aggregazione di forze politiche e di forze civiche presenti nel territorio”.

Totó Letizia