Sommatino Città “cardioprotetta”: formati dalla Croce Rossa 3 dipendenti comunali all’uso del defibrillatore automatico esterno.

SOMMATINO. La città di Sommatino è ancora più cardioprotetta… Grazie alla sinergia tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV e l’amministrazione comunale di Sommatino, tre dipendenti comunali hanno effettuato con esito positivo il corso per l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno ( DAE ) e di disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica. Il corso, della durata di cinque ore, si è svolto nella sede della Croce Rossa di Sommatino.

Grande compiacimento del Presidente della Croce Rossa Nicolò Piave – Le attività egregiamente gestite da Danilo Cosentino, referente dell’unità territoriale della Croce Rossa di Sommatino sono molteplici e la collaborazione e la sinergia tra la Croce Rossa e l’amministrazione, per noi è fondamentale. In questo tempo di pandemia – aggiunge lo stesso Danilo Cosentino – questa si è resa ancora più esplicita. Consegna di viveri e farmaci e la gestione della campagna vaccinale sono solo alcune delle nostre attività. La formazione di qualità, cercando di raggiungere quante più persone possibili al primo soccorso è un nostro obiettivo primario. Utilizzando queste tecniche semplici, possiamo davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Bisognerebbe ad esempio che tutti gli insegnanti e gli operatori ( soprattutto nelle scuole dell’infanzia e strutture per i più piccoli ), fossero addestrati opportunamente. Purtroppo spesso ci si limita alla formazione del personale minimo richiesto dalla legge. E’ un problema culturale… Occorre un cambio di mentalità e stiamo lavorando proprio su questo. La nostra offerta formativa è ampia… nei prossimi mesi, ad esempio, organizzeremo dei corsi di disostruzione rivolti alle giovani coppie e a tutti coloro che vogliono imparare come intervenire in casi di soffocamento ( caso che purtroppo spesso vede protagonisti i bambini più piccoli ).

“Nel solco di una collaborazione solida e duratura con la Croce Rossa Italiana, in particolare con il Comitato di Caltanissetta e con l’unità territoriale di Sommatino, abbiamo voluto far svolgere il corso per l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno ( DAE ) e di disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica a tre dipendenti comunali. – dichiara il Sindaco Elisa Carbone – congratulandoci con i dipendenti Angela Rita Saccomando, Luigina Cocita e Carmelo Indorato per l’esito positivo, proseguiremo in una formazione sempre più ampia attraverso il supporto prezioso della Croce Rossa.”