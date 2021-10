Serradifalco. Carlo Mistretta vince Concorso Giovani Musicisti 2020 organizzato dall’Orchestra Filarmonca della Scala di Milano.

SERRADIFALCO. Il giovanissimo oboista serradifalchese Carlo Mistretta è risultato vincitore assoluto al Concorso per Giovani Musicisti 2020 intitolato alla memoria di Maura Giorgetti. Il Concorso organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica della Scala, è finalizzato al perfezionamento della formazione musicale per i migliori giovani Fagottisti e Oboisti italiani.

Carlo Mistretta, studente dell’Istituto “Bellini” di Caltanissetta nella classe del maestro Angelo Palmeri, dopo aver superato la semifinale a cui sono stati ammessi, dopo le fasi eliminatorie, 8 partecipanti si è aggiudicato il primo premio assoluto consistente in una borsa di studio di 4 mila euro.

Un risultato di valore assoluto per l’oboista serradifalchese che, anche stavolta, ha dimostrato tutto il suo indiscutibile talento, per la gioia di suo padre Mario, di sua madre Maria Carmela Miceli e di sua sorella Debora.

<A Carlo vanno tutte le nostre felicitazioni per il risultato ottenuto>, ha sottolineato il direttore del Conservatorio “Vincenzo Bellini di Caltanissetta”, il maestro Angelo Licalsi. Per la cronaca, la commissione del premio ha riconosciuto a Carlo Mistretta “Indubbio talento, eccellente musicalità, padronanza dello strumento, singolare ed eccellente qualità del suono, dell’intonazione e della espressione – interpretazione musicale”. Felicitazioni per il successo ottenuto sono arrivate anche dal suo maestro Angelo Palmeri e dal sindaco Leonardo Burgio.