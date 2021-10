San Cataldo. Il sito geo minerario di Gabara si arricchisce di un vagoncino originale che trasportava zolfo.

SAN CATALDO. Il sito geominerario di Gabara si arricchisce sempre più. Questa mattina è stato installato davanti la buca Messina un vagoncino originale su binari e la tavola rotante, che consentiva il cambio di direzione.

A renderlo noto è stato Angelo La Rosa da sempre in prima linea nella promozione e valorizzazione del sito. Lo stesso La Rosa ha inteso ringraziare Antonio Scalzo e Totó Bruno, rispettivamente per il trasporto e il restyling, ma anche gli operai della forestale per la loro indiscussa collaborazione e lo stesso Ivo Cigna.

Per il resto, il cambio è stato messo a disposizione da Pasquale Tumminelli, mentre il vagoncino destinato ad abbellire e valorizzare ulteriormente il sito è stato donato dallo zi Totó Siracusa.