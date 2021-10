San Cataldo. Elezioni, Claudio Vassallo: “Grazie a chi ha dato fiducia al nostro progetto amministrativo”.

SAN CATALDO. All’indomani del risultato politico ottenuto alle elezioni amministrative che gli ha permesso di conquistare il ballottaggio con il candidato sindaco di Pd e M5S Gioacchino Comparato, Claudio Vassallo ha voluto ringraziare i suoi elettori.

Lo ha fatto in maniera tanto semplice quanto immediata: “Grazie ai sancataldesi per queste belle giornate di democrazia, e grazie a coloro che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto amministrativo; utilizzeremo questi 15 giorni che ci separano dal ballottaggio per cercare di far meglio comprendere le nostre idee per il rilancio della nostra San Cataldo”.