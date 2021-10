San Cataldo. Comparato designa quinto assessore Salvatore Emma e conferma il contributo del Movimento Civico “Le Spighe”.

SAN CATALDO. “San Cataldo può e deve ripartire, adesso! Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale che vi sia una piena partecipazione dei cittadini, delle realtà sociali, delle attività economiche, dei nostri giovani. Abbiamo sempre parlato di ascolto e condivisione, di una città aperta. In questi mesi, siamo riusciti ad aggregare realtà politiche e sociali, professionisti, imprenditori e persone desiderose di spendersi per la nostra città”. A sostenerlo è stato il candidato sindaco di Pd e M5S Gioacchino Comparato che ha poi annunciato:

“E sempre in tale direzione, la nostra squadra si arricchisce anche del prezioso contributo del Movimento Civico “Le Spighe”. Un gruppo di persone per bene, i cui valori fondanti sono quelli della solidarietà, dello sviluppo e del servizio. Insieme, lavoreremo per l’unificazione della città e per la sua ripartenza economica, sociale e culturale”.

Comparato ha anche annunciato la designazione di un quinto assessore: ” In questo progetto si inserisce la designazione di Salvatore Emma quale quinto assessore della nostra squadra. Salvatore Emma, classe 1957, avvocato civilista, si occupa anche di procedure concorsuali come Curatore. Ha ricoperto l’incarico di Presidente di Collegio Arbitrale nominato dal Tribunale ed è già stato assessore del comune di San Cataldo in passato. Per il bene di San Cataldo, per dare speranza e futuro alle nuove generazioni. Lavoriamo insieme per la ripartenza della nostra comunità!”.