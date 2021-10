Mussomeli, si vota presso sede Misericordia rinnovo cariche sociali

MUSSOMELI – Oggi pomeriggio, presso i locali di Piazzale Mongibello, dove ha sede la Fraternita di Misericordia, con inizio alle 18,30 e fino alle ore 20, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali del Sodalizio. Si eleggeranno i consiglieri del Magistrato, i membri dei Revisori dei Conti ed i Membri del Comitato del Probiviri. Successivamente, gli eletti provvederanno all’assegnazione delle cariche sociali: Per il Consiglio Magistrato, saranno eletti il Governatore, il Vice Governatore, il segretario e l’Amministratore; mentre per gli altri organi il presidente, vice presidente e segretario.