Mussomeli finanziata palestra comunale di via Vittorio E. Orlando

MUSSOMELI – Altro finanziamento a Mussomeli dalla Regione Siciliana. E’ stata finanziata la riqualificazione della palestra comunale di Via Vitt. E. Orlando per un importo di ben 347 mila euro, con fondi comunitari nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020. Con quest’ultimo provvedimento, sono oltre 25 i progetti finanziati al Comune di Mussomeli dall’insediamento dell’amministrazione Catania. Dunque, un altro finanziamento necessario per le condizioni precarie della palestra. Il finanziamento permetterà di adeguare una importante struttura sportiva che da sempre è al servizio dei bambini che frequentano la scuola di Via Madonna di Fatima e degli appassionati e sportivi che ne usufruiscono; di mettere in circolo soldi pubblici alimentando l’economia locale. Straordinario è il lavoro fatto proprio sul fronte dell’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti: 1. Finanziati i lavori di adeguamento del campo sportivo per € 1.380.000,00; 2. Finanziati i lavori di riqualificazione dei campetti da tennis di Via Vanelle per € 1.350.000,00 (n° 1 campo da tennis coperto e n° 2 campi di paddle), in fase di predisposizione di gara; 3. Finanziati i lavori di adeguamento della palestra comunale per € 347.000,00. “Sono molto soddisfatto del lavoro sin qui svolto. Ma non ci fermiamo e aspettiamo ulteriori importanti notizie positive. Ringrazio l’Ufficio Tecnico ed in particolare l’Ing. Carmelo ALBA per il suo instancabile lavoro ed i miei Assessori allo Sport Seby Lo Conte ed ai lavori pubblici Toti Nigrelli per il loro impegno relativamente a questa specifica progettualità”.