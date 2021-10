Mussomeli, cambio di guardia alla Misericordia. Giovanni Consiglio ringrazia ed augura buon lavoro al nuovo Magistrato

MUSSOMELI – Cambio di guardia alla Misericordia con le votazioni di stasera. “Passaggio del testimone oggi alla nostra Misericordia , ha scritto in una nota di commiato il governatore Giovanni Consiglio, proprio nel giorno in cui anche il Vangelo ci ricorda che Amare Dio vuol dire investire ogni giorno le proprie energie, per essere Suoi collaboratori nel servire, senza riserve, il nostro prossimo! Sento il dovere di ringraziare, in primo luogo tutti i volontari e quanti a diverso titolo hanno collaborato e portato avanti assieme a me in questi anni le varie iniziative, i servizi e condiviso idee e progetti, gioie e dolori, specie in questi ultimi due anni! Esorto i giovani ad una maggiore sensibilità e slancio verso il mondo del Volontariato e fare esperienza di Fraternità e Amicizia viva e non virtuale! Diceva Giovanni Falcone “gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” mi permetto di aggiungere, ripettando i principi fondanti della Misericordia. Auguro pertanto al nuovo Consiglio Magistrato e tutta la compagine sociale un buon servizio di amore e cura per i fratelli bisognosi e fragili.A tutti, per quanto è stato fatto e quanto potrà essere fatto in futuro, Dio ve ne renda merito”.