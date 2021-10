Michele Mancuso (FI): “Tante novità, tutte positive, sulla viabilità nel Vallone; l’obiettivo è dare risposte concrete al territorio”. Il Video

Sono diverse e tutte fortunatamente positive le novità che arrivano sul fronte della viabilità nel Vallone nisseno. A confermarlo è stato il deputato regionale Michele Mancuso (FI). Quest’ultimo ha annunciato che il prossimo 3 novembre è in programma un sopralluogo che vedrà la presenza dell’assessore regionale alla viabilità, on. Falcone, e della ditta che ha vinto i lavori per interventi su alcune arterie viarie del Vallone.

In particolare, secondo quanto comunicato dall’on. Mancuso, sono previsti interventi alla Sp 23 e 24, ma anche alla Sp 38. La Sp 23 e 24 riguarda la strada che da Serradifalco va a Montedoro e da lì a Bompensiere e Milena, sino ad arrivare all’imbocco della strada statale Agrigento Palermo. Interventi sono previsti per la sp 38 Mussomeli -Caltanissetta, mentre il Libero Consorzio sta effettuando interventi sulla Mussomeli – Villalba. Dunque, sono diversi gli interventi da parte della Regione.

<Abbiamo cercato di seminare tanto e, dopo anni di insistenze e lavoro da parte mia e del Governo regionale, ora stiamo finalmente avendo risposte ed interventi importanti che si attendono da decenni; presto potremo raccogliere i primi frutti; c’è ancora tanto da lavorare e tanto da fare, ma mi sento fiducioso>. Il deputato regionale di FI ha rilevato: <L’obiettivo è dare risposte concrete sul fronte della viabilità nel Vallone anche perchè finora questo stato di cose ha penalizzato non poco non solo il territorio ma anche chi ci vive e chi si trova a viaggiarci per un motivo o per un altro>.

Il deputato regionale ha poi concluso: <Sono certo che nel 2022 si andrà a chiudere un cerchio di risposte concrete sul territorio che consentirà di guardare con fiducia e ottimismo per quanto concerne la viabilità in questa parte di territorio della Provincia nissena>.