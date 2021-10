Maltempo: Drpc Sicilia, quadro complesso ma sotto controllo

Da un primo bilancio dei danni provocati dal ciclone Apollo la situazione nella provincia di Siracusa risulta complessa, ma sotto controllo. In questo momento ci sono 57 emergenze gestite dal regionale della Protezione civile (Drpc) Sicilia che interessano allagamenti, chiusura del transito stradale e alberi e pali elettrici caduti. Si segnala l’esondazione del fiume San Leonardo a Lentini nella carreggiata della strada SS.194 nel tratto ponte Malati. Il villaggio Gisira ad Augusta – Brucoli risulta temporaneamente isolato ma i vigili del fuoco sono entrati con un mezzo anfibio per verificare lo stato di salute delle famiglie presenti. In particolare Augusta e’ la citta’ che pare scontare maggiori criticita’ con numerosi interventi in gestione da parte delle squadre di soccorso.

Gli altri comuni piu' colpiti sono Canicattini bagni, Solarino, Scordia, Sortino, Priolo, Melilli, Lentini, Floridia, Ferla e Buscemi. Altri comuni non siracusani colpiti dal ciclone sono Catania, Licodia Eubea, Sant'Alfio, Randazzo, Erice e Scicli. A dar manforte a tutte le squadre di volontariato e di soccorso gia' operanti sono state inviate altre squadre per favorire il rientro alla normalita'. Sono 27 le squadre interprovinciali che hanno raggiunto Siracusa: 5 da Caltanissetta, 4 da Agrigento, 5 da

Sono 14 i mezzi speciali autocarro del corpo forestale e del Dipartimento regionale della Protezione civile che stanno liberando le strade dei detriti.