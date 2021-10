“Il più bel Borgo di Sicilia”: Sutera in finale, si vota fino alle ore 19 di lunedì 1 novembre

SUTERA – Per “Il più bel Borgo di Sicilia” si vota fino alle ore 19 di lunedì 1 novembre. Sono interessati per quest’ultima votazione finale, i due borghi siciliani che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sui social: Sutera e Buccheri. Si può votare per il borgo preferito cliccando sulla relativa reaction.

Con la reaction “wow” si può votare per il bellissimo borgo di Sutera. Sorge su una rupe con il suo santuario di S. Paolino, eretto sui resti di un antico castello bizantino. È un borgo medievale, composto da tre quartieri, tra questi caratteristico è il quartiere arabo Rabato con case in gesso e malta, vicoli acciottolati, archi e scalinate.

Con la reaction a forma di “cuore” si può votare per il magnifico borgo di Buccheri, posto sulle pendici del monte Lauro, nei monti Iblei, ricco di testimonianze di una “storia antica”. Di questa molti resti, come i capanni pastorali e ancora i ruderi del castello e numerose neviere in funzione fino agli anni 50.