I 5 accessori di lusso piú ricercati: ecco quali sono

Il desiderio per gli oggetti di lusso non tramonta mai, anzi, è in costante e netta crescita simboleggiando un ritorno all’ottimismo e all’acquisto decisamente incoraggiante.

Ma quali sono gli accessori di lusso che hanno conquistato i consumatori in questo 2021?

L’originale classifica è a opera di Lyst index, la piattaforma globale considerata come “Google dello shopping” e dedicata, in particolare, ai brand di alta moda.

Conta ogni anno più di 150 milioni di persone che la utilizzano per scoprire e acquistare gli esclusivi prodotti in vendita sugli e-commerce del lusso.

Lyst index realizza un report basato sui comportamenti degli utenti sulla piattaforma tenendo in considerazione i tassi di conversione e le vendite ma anche i dati di ricerca su Google, le menzioni sui social network e ogni statistica riguardante il coinvolgimento delle persone interessate per un periodo di tre mesi.

Scopriamo, allora, quali sono gli accessori di lusso più ricercati.

Uno degli accessori più amati dal pubblico femminile è la borsa e, in particolare, quella che fa sognare ad occhi aperti è l’intramontabile e “super lusso” borsa Kelly di Hermes, creata negli anni ’30 in onore della Principessa Grace.

Ma non è l’unica.

Incanta anche la nylone bag di Prada, re-edition 2005, femminile e pratica, rifinita da elementi in iconica pelle Saffiano.

La re-edition del 2005 unisce un design moderno alla praticità di materiali resistenti e leggeri, maniglia in pelle e interno in nylon siglato.

Vanta il logo Prada triangolare in metallo smaltato.

Dalle borse agli orologi con l’inimitabile orologio Rolex, il “re” degli orologi di lusso per eccellenza, marchio svizzero tra i più famosi a livello mondiale presente sul mercato dal 1905 che conta ormai ben 128 filiali sparse in tutto il mondo.

In particolare, conquista gli intenditori il Submariner 40 mm, sinonimo di stile ed eleganza, oggi impermeabile fino a 300 metri di profondità.

Non mancano poi le scarpe, in particolare le intramontabili sneaker, ideale complemento per il look del tempo libero, con i marchi Nike, Gucci e Prada.

Le donne prediligono anche gli stivali come, ad esempio, gli stivali Lug Boot di Bottega Veneta e le scarpe Devon Mules firmate “The Attico”, indossate da Hailey Bieber e Kylie Jenner.

Ancora per quanto riguarda le scarpe, non passa inosservato il modello “Go FlyEase racer” di Nike, la prima scarpa da indossare e togliere senza l’ausilio delle mani grazie alla fascia tenditrice e a un design bistabile che aprono la scarpa in una posizione di sicurezza.

Altri accessori tra i più ricercati sono i cappelli, in particolare il modello da pescatore firmato Prada oppure il copricapo “Monogram bucket hat” ideato da Adidas in collaborazione con Ivy Park, l’azienda di abbigliamento fondata dalla cantante Beyoncé.

Un tocco di stile rétro-cool al look di tutti i giorni.

Infine, gli uomini non rinunciano agli occhiali da sole, accessorio di stile, e in classifica spiccano gli occhiali futuristici di Dior e gli occhiali Virgil Off-White.