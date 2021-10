“Il green pass non è uno strumento coercitivo. Condanniamo le violenze, ma dobbiamo ascoltare chi protesta in modo civile, abbiamo la responsabilità di spiegare che tutti devono fare la loro parte, se ci sono dei correttivi necessari il Governo deve essere pronto a farli”. Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, a margine dell’undicesima edizione di No Smog Mobility, a Palermo.