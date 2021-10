Ginex (DC) in visita al Sindaco di Mussomeli

Nella mattinata di sabato Salvatore Ginex, Responsabile Giovani Democrazia Cristiana di Mussomeli, si è recato in visita al Sindaco Giuseppe Catania. Il giovane per suo conto, ha fatto presente al primo cittadino la necessità di dar voce ad un progetto che metta in primo piano il disagio giovanile trovando dall’altra parte una piena disponibilità ed un parco di interventi pronti a partire.

Ginex ha anche dichiarato che: “Chi fa politica deve mettere il bene comune al centro, indipendentemente dai colori politici e dagli schieramenti. Per questo tengo a ringraziare il Sindaco per la sua disponibilità. “