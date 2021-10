Caltanissetta. Un gran successo l’apertura dell’anno scolastico per i corsi serali all’Istituto “Sen. Angelo Di Rocco”.

Si è svolta la manifestazione di apertura dell’anno scolastico 2021-22 per i corsi serali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sen Angelo Di Rocco”. Per l’occasione, i professori Puma (laboratorio di enogastronomia), Brucculeri (laboratorio di sala) e Rabbito (laboratorio di accoglienza turistica) hanno organizzato, con il supporto e la partecipazione degli studenti dei corsi serali, un evento di catering aperto a tutti i corsisti e al personale.

Per tutti è stato un momento di festa e condivisione. La manifestazione è giunta particolarmente gradita perché occasione per la scuola di scambio e di socializzazione dopo un lungo periodo di restrizioni dovute all’emergenza da Covid 19.

L’ Istituto Di Rocco, istituzione storica della città di Caltanissetta, offre alla cittadinanza, ormai da lungo tempo, un corso serale completo per il conseguimento del diploma professionale alberghiero ad indirizzo enogastronomia (cucina). Quest’anno, al corso alberghiero si è aggiunto, per la prima volta, il neonato corso serale per il conseguimento del diploma di tecnico agrario, indirizzo viticoltura ed enologia. La manifestazione è stata aperta e presieduta dai delegati del dirigente scolastico, prof. Giuseppina Terranova, e cioè il prof. Joseph Puma e Graziella Fasciana, che hanno portato il saluto della Dirigente e hanno dato il benvenuto a tutti i partecipanti.

Alla manifestazione hanno partecipato, insieme agli studenti e al personale dell’ Istituto, i componenti del corpo docente dei corsi serali, proff. Bellomo, Brucculeri, Scalia, Viola. Il tutto nel contesto di un evento che rientra in una serie di manifestazioni che i corsi serali dell’Istituto Di Rocco intendono offrire alla cittadinanza durante questo anno scolastico, a testimoniare e rafforzare il legame storico dell’Istituto Di Rocco con il territorio e l’impegno costante nella formazione di giovani e adulti.