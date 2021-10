Butera. Lo scrittore Salvatore Lisi vince il premio internazionale Navarro 2021.

BUTERA. Lo scrittore buterese Salvatore Lisi ha vinto la 12^ edizione del Premio Internazionale Navarro 2021 organizzato dai Lions Club Sambuca Belice. Il libro dello scrittore buterese che ha ottenuto il primo posto è il romanzo storico “L’Altra vocazione”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala convegni della Banca Sicana in Corso Umberto I a Sambuca di Sicilia. L’evento si terrà in presenza il prossimo 6 novembre, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Tra i premiati anche Nuccio Fava, già direttore del TG1 e TG3, ed il vice sindaco di Caltanissetta Grazia Giammusso. Sarà la curatrice scientifica della manifestazione, prof. Gisella Mondino, a coordinare la cerimonia di Premiazione, in sintonia con il Presidente di zona dei Lions avv. Loretta Abruzzo e con il Past President, prof. Teresa Monteleone.

Il libro, ambientato in Sicilia negli anni ’30 del secolo scorso, ha come protagonista un bambino, Salvatore Alieri, che si ritrova dapprima a percorrere la strada del sacerdozio e poi quella della politica. In questo contesto storico, emerge il perché nel nostro paese, a causa dell’“Altra vocazione”, cioè della propensione alla corruzione e discriminazione, si è cristiani senza chiesa e cittadini senza patria.

Per lo scrittore buterese, docente di chimica in pensione, un premio, l’ennesimo, ad una carriera letteraria che lo ha visto fin qui apprezzato protagonista in ambito nazionale ed internazionale.