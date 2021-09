Vallelunga Pratameno, proroga scadenze richieste agevolazioni straordinarie TARI 2021

VALLELUNGA PRATAMENO – Il Commissario Straordinario, in relazione al suddetto Avviso Pubblico, rende noto che le istanze, per richiedere l’agevolazione straordinaria TARI 2021, dovranno essere presentate al Comune di Vallelunga Pratameno, come da modelli allegati al medesimo Avviso, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12:00 del 15 ottobre 2021, tramite p.e.c. al seguente indirizzo: comune.vallelunga.cl.it@pec.it, ovvero brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via Garibaldi n. 180. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, in presenza; nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, chiamando il seguente numero telefonico: 0934-814932.