Stop: i 7 principali errori di trucco che invecchiano

Il desiderio di enfatizzare la loro bellezza è stato a lungo insito nelle donne di età diverse. Vari “pennelli e vasetti” non solo ci rendono più belle, ma ci rallegrano anche perfettamente!

Nel mondo moderno, il trucco è un’intera arte. In effetti, per ogni donna, non solo l’estetica è importante, ma la qualità dei cosmetici, la sua composizione.

Oggi scopriamo 7 errori di trucco che invecchiano visivamente le donne.

Effetto maschera sul viso

Il fondotinta troppo denso enfatizza solo le imperfezioni della pelle e gli intasamenti nelle rughe. Pertanto, è meglio mascherare eventuali arrossamenti ed eruzioni cutanee con un correttore e livellare il tono con un fluido traslucido o una BB cream.

Eyeliner sulla palpebra inferiore

Le palpebre inferiori chiaramente disegnate fanno sembrare gli occhi più piccoli, concentrandosi su zampe di gallina e borse. Se vuoi enfatizzare il look, è meglio usare l’eyeliner https://makeup.it/categorys/23451/ marrone o beige invece del nero. E rendi le linee lisce e ombreggiate bene. Quindi gli occhi si riveleranno espressivi e appariranno freschi, non stanchi.

Troppa cipria

E’ necessario liberarsene urgentemente dall’abitudine di spolverare costantemente il viso, se ce n’è. Lo strato spesso di trucco non solo ostruisce i pori e si accumula nelle rughe, ma impedisce anche alla pelle di respirare. Le salviette opacizzanti aiuteranno a far fronte alla lucentezza oleosa durante il giorno. Assorbono efficacemente il sebo in eccesso senza macchiare il trucco.

Più strati di mascara

2-3 strati di mascara possono e rendono le ciglia voluminose e lunghe, ma allo stesso tempo appesantiscono lo sguardo e lo stancano. Inoltre, questa quantità di trucco si sgretolerà durante il giorno, depositandosi con punti neri nella zona sotto gli occhi. Invece di tingere le ciglia più volte, è meglio arricciarle con una pinza speciale o disegnare gli occhi con una matita.

Sopracciglia troppo evidenziate

Forme nitide, scure, spesse, geometriche … aggiungeranno sicuramente anni e renderanno il viso duro. Pertanto, è meglio rinunciare all’abitudine di rendere le sopracciglia ben definite. Anche le sopracciglia troppo sottili non sono rilevanti per molto tempo. Questa forma sembra troppo antiquata e non abbelisce le donne.

Contorno labbra

Questa è la principale anti-tendenza del trucco alla moda. Non solo sembra volgare sulle labbra, ma invecchia anche visivamente. Per eliminare questo effetto, è sufficiente ammorbidire la matita e sfumarla bene.

Pelle disidratata

Nessun trucco si adatta bene sulla pelle secca. Accentua i pori e le rughe. Pertanto, è così importante lavare via il trucco prima di andare a letto e utilizzare una crema idratante. Sulla pelle soda e idratata, il fondotinta viene applicato in un modo completamente diverso.

Certo, ogni donna è unica e ciò che si adatta a una non si adatta all’altra. Prendere in considerazione i nostri consigli ti aiuterà a rendere il tuo trucco perfetto, femminile e regalarti un sorriso.