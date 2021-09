Sommatino. Tutte le attività scolastiche nel plesso di viale Garibaldi. L’augurio del sindaco per il nuovo anno.

SOMMATINO. E’ un messaggio beneaugurante quello che il sindaco Eisa Carbone ha inteso fare alla popolazione scolastica e alla comunità sommatinese in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“A breve – si legge in una nota – inizieranno i lavori nelle scuole medie di Viale Aldo Moro e di Vicolo Settembrini e nella palestra di Vicolo Settembrini. Attraverso i finanziamenti ricercati ed ottenuti da questa Amministrazione consegneremo a tutta la nostra Comunità, in particolar modo a quella scolastica, scuole sicure e moderne, raggiungendo un risultato storico in termini di incidenza degli interventi e di entità delle risorse impiegate”.

Il sindaco ha poi spiegato: “Per evitare disagi nel corso dell’anno scolastico abbiamo ritenuto opportuno, insieme alla Dirigenza Scolastica, organizzare tutte le attività didattiche nel plesso di Viale Garibaldi, riuscendo ad evitare anche i doppi turni che preoccupavano molti. Ci rendiamo bene conto che ciò comporta un impegno notevole per tutti e, nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l’Istituzione Scolastica e quella Comunale, ribadiamo il totale supporto alle esigenze che di volta in volta si avvertiranno”.

Il primo cittadino ha ribadito: “Se anche qualche sacrificio ci viene adesso richiesto, sappiamo già che esso è necessario per raggiungere un risultato che tutti vogliamo e che migliorerà la qualità dell’istruzione e della vita delle future generazioni. Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri sentiti ringraziamenti alla Dirigenza per la collaborazione e l’ascolto reciproco, all’Ufficio Tecnico Comunale che ha lavorato e tuttora è impegnato nella gestione dei finanziamenti e nel raggiungimento di questo importantissimo risultato, al personale ATA ed agli operatori del servizio comunale di manutenzione, che da giorni sono al lavoro per assicurare il migliore inizio dell’anno scolastico, ai docenti, agli alunni ed alle famiglie per la comprensione che dimostreranno. A tutti auguriamo un “nuovo” anno scolastico, che sia una riscoperta dell’unità ed un rinnovato desiderio di insegnare ed imparare”.