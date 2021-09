San Cataldo. L’Eurodeputato Raffaele Stancanelli (Fratelli d’Italia): “Ho visto un gruppo di giovani che può incidere sul territorio”.

SAN CATALDO. Presso la sede Fratelli d’Italia di San Cataldo, si è svolto l’incontro fra L’Eurodeputato Raffaele Stancanelli e i candidati al consiglio comunale per le prossime amministrative. Si è discusso principalmente in merito alla situazione della città e del contributo futuro che verrà dato come gruppo locale. Ha voluto introdurre l’incontro il coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, per presentare il gruppo e dunque la situazione attuale, sia come organizzazione della campagna elettorale, sia come obiettivi futuri.

Nello specifico l’Eurodeputato ha sottolineato: “Ho accolto con molto entusiasmo la richiesta di presenziare all’incontro odierno a San Cataldo. Ho visto un gruppo di giovani che ha tanta voglia di fare e soprattutto che crede profondamente di poter incidere positivamente sul territorio. La tematica giovanile è un punto di partenza importante sia a livello locale che nazionale”.

“Il nostro partito – ha proseguito – si contraddistingue, da sempre, per temi importanti come la famiglia, il lavoro, la libertà, la democrazia e la solidarietà sociale. In un momento storico di sfiducia nelle istituzioni, la coerenza di Fratelli d’Italia nel portare avanti la propria linea politica, che si basa sui valori che sono fondamento della collettività, ha permesso al partito di crescere in maniera esponenziale, in termine di consensi. A tal proposito, la figura del nostro leader Giorgia Meloni è l’emblema del fare politica con temi concreti e condivisibili dai cittadini”.

“Credo che la volontà di un gruppo, ed in questo caso quello di San Cataldo – ha concluso – possa incidere in modo positivo nelle prossime amministrative e che, insieme alla coalizione ed alla figura di Claudio Vassallo, si possa guardare avanti con una nuova prospettiva per la collettività.”