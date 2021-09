San Cataldo. Elezioni amministrative, Valerio Ferrara: “Scuola De Amicis va messa in sicurezza e ristrutturata”.

SAN CATALDO. Messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola “De Amicis”. E’ uno dei punti sui quali si incentra il programma del candidato sindaco Valerio Ferrara e della sua squadra “LA NOSTRA SAN CATALDO”.

A tal fine – spiega Ferrara – è già stata individuata una squadra di tecnici per collaborare con i dirigenti amministrativi per intercettare fondi Europei per la messa in atto di tali interventi. Il progetto si muove nella volontà di far ritornare l’edificio all’antico splendore. Edificio che conserva i ricordi di molti Sancataldesi. – una delle azioni che sarà promossa fin da subito sarà la messa in sicurezza dell’edificio privandolo di tutto ciò che può arrecare danno”.

Secondo Ferrara: “Grazie la squadra di tecnici esterni individuata che collaborerà con i dirigenti amministrativi sarà possibile mettere in atto un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dello stabile, con gli appositi fondi. La destinazione dell’edificio sarà individuata insieme le associazioni di categoria al fine di garantire l’uso per l’utilità sociale. – questo ciò che dichiara Ferrara”.

Inoltre, aggiunge – ho molto a cuore la scuola DE AMICIS come molti Sancataldesi, perché molte generazioni Sancataldesi sono passate da lì, e mi piacerebbe rivedere vivo quel posto e non un semplice stabile in via di decadimento passando per il Corso. Mi impegnerò in prima persona, eventualmente, per il raggiungimento di tale obiettivo seppur consapevole che sarà un obiettivo raggiungibile nel medio-lungo periodo ma è necessario mettere fin da subito in atto l’iter burocratico per riottenere questo grande pezzo di storia per San Cataldo”.