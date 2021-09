SAN CATALDO. Nelle ultime ore a San Cataldo si sono registrati 3 nuovi casi di positività al Covid, ma anche tre guariti.

Ad oggi pertanto, alla luce dei dati forniti dall’Asp di Caltanissetta sono 33 i positivi di cui, di cui 32 in quarantena domiciliare, e uno ricoverato in malattie infettive. Nessuno è invece ricoverato in terapia intensiva.