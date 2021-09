Mussomeli, “Notte Bianca” 5 – 6 – 7 settembre 2021. Serate di solidarietà. Un successo

MUSSOMELI – Apprezzamenti unanimi e favorevoli di quanti hanno partecipato entusiasticamente alle NOTTI BIANCHE del 2021 a sostegno della solidarietà, realizzate anche grazie ai generosi sponsor che hanno collaborato con l’iniziativa. E’ apparso assai felice e soddisfatto l’Assessore Seby Lo Conte che ha saputo e sa affrontare ogni evento con l’esperienza maturata continuamente sul campo e dando sempre spazio alla sua creatività. Ma ancor di più quest’anno, in cui ha dovuto fare i conti con le restrizioni in atto per combattere la pandemia. Ma le tre notti bianche di quest’anno, accuratamente approntate dai diversi soggetti coinvolti, ognuno per la propria parte, hanno coinvolto diverse persone promuovendo il valore della solidarietà. Pro Loco e Fratres, e non solo loro, si sono prodigati al riguardo. La musica, poi, riecheggiante al teatro Genco, ha infiammato gli animi dei presenti che hanno condiviso la serata con i loro applausi. Ben visibile, sul palco, il nome Telethon e Fratres, gruppo donatori di sangue. Sono, infatti, strutture benefiche e solidaristiche, dove la parola d’ordine è prendersi cura dell’altro in stato di disagio e di bisogno. Notti bianche, dunque, per esaltare i valori della solidarietà: “Si semina nel pianto e poi si raccoglie nella gioia”, ha ricordato nel suo breve intervento Padre Onofrio Castelli, presente al Teatro Genco. Con lui c’era anche il diacono don Pierenzo Costanzo, che ha dato la sua testimonianza. Dunque, serate settembrine di promozione del terzo settore, in cui hanno fatto ascoltare della buona musica, facendo ritrovare a tutti il piacere dello stare bene insieme.

Così ha commentato l’assessore allo spettacolo Seby Lo Conte: “E’ stata una scelta azzeccata, che ci ha permesso di valorizzare quelle realtà, che come Telethon, lavorano nel cosiddetto Terzo settore le cui finalità sono di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. Per tre intere serate siamo riusciti a creare quel binomio indissolubile tra spettacolo e solidarietà che diventano un valore aggiunto nella realizzazione di eventi che puntano l’attenzione sul mondo del volontariato che svolge un ruolo fondamentale all’interno del nostro territorio in primis, ma anche dell’intera società”. Ha poi espressamente ringraziato singolarmente tutte le singole realtà intervenute nell’iniziativa.

“ In qualità di assessore allo spettacolo – ha precisato l’Assessore Lo Conte, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi tre meravigliosi momenti di intrattenimento musicale – sociale, a partire dai nostri ospiti i volontari Telethon rappresentati dal loro coordinatore provinciale, Maurizio Gibilaro, il vice coordinatore e amico Carmelo Furnari instancabile ed appassionato e le volontarie Mariacristina, Agata, Loriana e all’eccellente giornalista e presentatrice Elisa. Straordinari gli artisti che si sono esibiti sul palco, da Sonia Pitiddu, alle tribute band dei Pooh Rewind, i Sing-hiozzo Tributo- Negramaro e gli Speed of sound – Colplay tribute. Un grazie doveroso lo rivolgo anche ai soci e ai ragazzi del servizio civile Proloco e la sua presidente Zina Falzone e poi alla Fratres di Mussomeli diretta da Vincenzo Sorce e al presidente provinciale Fratres Calogero Genco , tutti gli ospiti e le illustri personalità che si sono alternate sul palco del teatro Genco dal vicario generale della diocesi di Caltanissetta fino ai medici dell’Asp impegnati in prima fila nella battaglia contro il covid-19,ai volontari della Croce Rossa di Mussomeli e al suo presidente Valerio Frangiamore per aver garantito l’ assistenza per tutti gli spettacoli estate2021, la CISOM e il suo presidente Vincenzo Profita, l’associazione Fasted e il coro dei piccoli dell’associazione DON DIEGO DI VINCENZO diretti da Anna Mingoia e a tutti coloro che dietro le quinte hanno lavorato per la buona riuscita degli eventi”.