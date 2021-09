Mussomeli, l’omelia del vescovo Russotto durante la celebrazione messa solenne (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Per i riti religiosi della settimana in onore della Madonna dei Miracoli , oggi è la “giornata degli agricoltori, commercianti, artigiani e imprese, domani, 10 settembre la “giornata dei docenti”, l’11 settembre la “giornata degli impiegati e dei professionisti”, il 12 settembre la “giornata degli operatori sanitari e sociali”, il 13 settembre la “giornata dello sportivo”, il 14 settembre la “giornata delle Forze Armate”, il 15 settembre, 2° giorno della festa, celebrazioni delle messe con inizio alle ore 7, fino all’ultima messa delle ore 21,30. Al termine, estrazione dei premi lotteria dei miracoli. Intanto, ieri, giornata della festa, partecipazione dei fedeli alle messe a turno. Il vescovo mons. Mario Russotto ha partecipato alla messa solenne delle 11, in cui ha tenuto la sua omelia. (IL VIDEO)