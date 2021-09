Campofranco. Si possono produrre le istanze di rimborso del trasporto scolastico per i pendolari.

CAMPOFRANCO. E’ stato pubblicato nell’albo pretorio “on line” del comune di Campofranco l’avviso riguardante il rimborso di trasporto scolastico per gli studenti che frequentano le scuole superiori al di fuori del territorio comunale.

Il periodo di riferimento è quello per l’anno scolastico 2020 e per il primo semestre del 2021. Su disposizione dell’Assessorato Regionale, il rimborso spetta a quelle famiglie il cui ISEE sia inferiore ad € 10.632,94. Per maggiori informazioni e modulistica, ci si può rivolgere all’Area amministrativa – ufficio affari Generali ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021, giorno di scadenza per la presentazione delle richieste.

Nel contempo, la fascia di popolazione interessata che si può ritirare la modulistica per la richiesta di rimborso delle spese di viaggio per il corrente anno scolastico.